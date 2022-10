Cristina Burciu: "Sustinerea producatorilor industriali si siguranta locurilor de munca, in prim-planul preocuparilor Guvernului"

Guvernul condus de premierul PNL Nicolae-Ionel Ciuca pune un accent determinant pe dezvoltarea industriala a Romaniei si pe atragerea de noi investitori in acest domeniu vital al economiei.Pentru a sprijini unitatile industriale in eforturile de a depasi cu bine actuala criza energetica, Executivul a aprobat o schema de ajutor in valoare de 1,5 miliarde euro. Acest demers este vital pentru sprijinul marilor consumatori si constituie rezultatul efortului conjugat ale societatilor mari ... citeste toata stirea