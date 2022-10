Cristina Burciu: "Ziua Educatiei, o zi a recunostintei si respectului fata de munca si stradania dascalilor"

Ziua Mondiala a Educatiei este marcata in fiecare an la 5 octombrie, atragand atentia ca societatea romaneasca are nevoie, mai mult ca oricand, de profesori puternici si bine pregatiti. Este evident ca dascalii nostri nu sunt simple mijloace prin care se implementeaza obiectivele din educatie, ci reprezinta principala cale spre progres si spre definirea unei societati evoluate, bazate pe cunoastere, valori si etica. Ziua Internationala a Profesorilor este o ocazie ... citeste toata stirea