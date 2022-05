Cristina Pirv: "Ganduri la final de campionat"

"Pentru noi a fost un an cu mari provocari, atat pentru mine, cat si pentru intreaga echipa. In urma tuturor experientelor traite impreuna am reusit sa dobandim multe invataturi, sa ne cunoastem mai bine ca echipa si sa devenim mai uniti ca oricand.Din nefericire, in ciuda tuturor orelor de munca, a dedicarii si implicarii, nu am reusit sa ne atingem obiectivul si sa ne pastram pozitia in clasament in divizia A, dar sunt foarte mandra de tot ceea ce am reusit sa construim impreuna, de faptul ... citeste toata stirea