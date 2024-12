Critici dure la adresa Guvernului Ciolacu! Un psiholog condamna masurile care lovesc studentii si nou-nascutii: "E praf in ochi si joc de fum cu oglinzi"

Cunoscutul psiholog si psihiatru oradean, Razvan Coloja, a criticat in termeni duri ordonanta "trenulet" a Guvernului, care vine cu masuri destul de radicale pentru popor.Mai exact, Coloja este de parere ca acea ordonanta este "praf in ochi si joc de fum cu oglinzi."Ce fac astia cu ordonanta lor "trenulet" e praf in ochi si joc de fum cu oglinzi. In loc sa dea afara din institutii rudele si oamenii numiti politic au inghetat cica salariile si-au taiat din tichetele de masa si vacanta. ... citește toată știrea