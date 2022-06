Criza combustibilului se agraveaza in Europa. Se estimeaza o crestere a preturilor la carburanti si in aceasta luna

Europa ar putea fi lovita de o penurie de carburanti in aceasta vara, avertizeaza un expert in energie. Criza combustibilului se agraveaza iar Europa s-ar putea confrunta cu o penurie de carburanti in aceasta vara, avertizeaza seful Agentiei Internationale pentru Energie, Fatih Birol, intr-un interviu acordat publicatiei germane Der Spiegel."Cand va incepe sezonul vacantelor in Europa si in SUA, cererea de combustibil va creste. Atunci am putea observa lipsuri: de exemplu de motorina, benzina ... citeste toata stirea