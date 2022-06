Criza creselor: Preluarea de catre Ministerul Educatiei ar putea sterge zeci de posturi din organigrama, doar la Cluj. Raspunsul administratiei locale: Primarul Emil Boc sustine ca CL e pregatit sa aloce bani pentru pastrarea oamenilor si a salariilor

Noua legislatie care prevede trecerea creselor din administrarea primariei in cea a Ministerului Educatiei creeaza haos la nivel local: doar in Cluj-Napoca s-ar putea pierde intre 30 si 50 de posturi, scade numarul persoanelor care se ingrijesc de copiii foarte mici (sub 3 ani) si scad salariile, intr-o perioada in care inflatia a atins noi recorduri. Personalul din crese lucreaza azi cu banderola alba de greva japoneza, angajatii sunt ingrijorati in ceea ce priveste viitorului locului de munca, ... citeste toata stirea