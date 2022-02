Criza gunoaielor din judetul Cluj in reluare. ONG pentru protectia mediului: Orice groapa de gunoi devine o bomba chimica cu ceas

Calitatea aerului din Romania are de suferit in proportie de 90% doar din cauza actiunilor oamenilor. O spun chiar activistii de mediu care precizeaza ca orice groapa de gunoi incepe sa fermenteze, devenind o bomba chimica cu ceas.Celula 1 de la Centrul de Management Integrat a Deseurilor se umple mult mai rapid decat prevestea Consiliul Judetean. In doar un an jumate de la deschidere, Celula 1 a CMID s-a umplut pe un sfert. In acest ritm, celula planificata initial pentru 10 ani se va umple ... citeste toata stirea