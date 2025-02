Criza nationala: Peste 88.000 de minore au devenit mame in Romania in ultimii 5 ani

Fenomenul mamelor minore din Romania. Peste 88.000 de minore au devenit mame in ultimii 5 ani.Asociatia Moaselor Independente si Asociatia Moaselor din Romania au lansat un Ghid pentru prevenirea (recurentei) sarcinilor la minore, ca reactie la cifrele alarmante legate de aparitia si recurenta sarcinilor in randul minorelor din Romania.Semnal de alarma: 88.000 de minore au devenit mame in ultimii aniConform datelor prezentate in document, in Romania, in ultimii 5 ani, au avut loc peste 88. ... citește toată știrea