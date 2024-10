Criza pe piata muncii din Cluj? Tinerii cu studii superioare se plang ca nu-si mai gasesc joburi in oras: "E tinut postul pentru verisoara nu stiu cui"

Din ce in mai multi tineri se plang ca intampina dificultati in gasirea unui loc de munca in municipiul Cluj-Napoca. In ciuda diplomelor dobandite si a unui numar semnificativ de aplicatii trimise, multi clujeni raman fara job.O tanara cu experienta in educatie a declarat ca, in ciuda studiilor sale, gasirea unui loc de munca decent se dovedeste a fi o provocare.Aplicatiile sale - trimise atat pe platforme precum LinkedIn, cat si pe site-uri de recrutare - par sa ajunga "in neant", dupa cum ... citește toată știrea