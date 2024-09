Cruzime fara margini in Cluj! O catelusa a fost abandonata si avea legat de gat un sac in care se mai afla un alt catel

Cruzime fara margini in Cluj-Napoca, unde o catelusa cu trei pui a fost abandonata langa o padure. Animalul avea legat la gat un sac in care se mai afla un alt catel. Toata grozavia a fost observata de un sofer, care a oprit la marginea drumului.Omul a cerut ajutorul celor de la Protectia Animalelor Cluj, dar salvatorii n-au mai gasit puii.Din pacate, in zona nu exista camere de luat vederi, iar cel care a ... citește toată știrea