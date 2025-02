Cruzime fara margini la Cluj! Catelus mort, gasit intr-o punga in parcarea unui supermarket: ,,Ii arunca unde apuca" - FOTO

Un pui de catel a fost gasit aruncat intr-o punga, in curtea unui supermarket din judetul Cluj. Animalul era decedat, existand suspiciunea ca gestul sa fi fost intentionat.Din fericire, fratiorul sau a scapat cu viata, fiind recuperat de o clujeanca cu suflet mare.Totul s-a petrecut ieri, in parcarea unui supermarket din Turda. Clujeanca a mentionat ca va incerca sa vorbeasca cu reprezentantii magazinului in speranta ca ar putea identifica faptasul cu ajutorul camerelor de supraveghere din ... citește toată știrea