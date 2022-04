Csoma Botond: USR are comportament de activist, dar n-a facut nimic pentru mediu/ Motiunea simpla impotriva ministrului Mediului, actiune absolut politicianista

Dupa ce parlamentarii USR au anuntat ca depun motiune simpla la adresa ministrului Mediului, Tanczos Barna, colegii sai din UDMR sar sa-i ia apararea. Presedintele UDMR Cluj, deputatulsustine ca USR "practica greenwashing-ul, o dezinformare ecologica", intrucat "se comporta ca un activist, aduce anumite subiecte in dezbatere, dar nu vrea sa rezolve absolut nimic" in legatura cu acestea.Csoma considera ca motiunea impotriva ministrului Mediului nu are sanse sa treaca, fiind "o actiune ... citeste toata stirea