CTP anunta program special in minivacanta de Paste. Cum vor circula mijloacele de transport in comun in Noaptea de Inviere

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA a anuntat modificari ale programului mijloacelor de transport in comun, in minivacanta de Paste.Astfel, in perioada 01.05 - 06.05.2024 autobuzele vor circula dupa urmatorul program:In zilele de 1, 5 si 6 mai circulatia se va desfasura intre orele 6:00 - 23:00, conform programului de transport pentru zilele de duminica.In zilele de 2 si 3 mai circulatia se va desfasura intre orele 5:10 - 23:00, conform programelor pentru zilele de sambata cu ... citește toată știrea