CTP Cluj anunta ca se emit abonamentele gratuite pentru persoanele cu dizabilitati si refugiati pentru anul 2025/Ce acte sunt necesare

Persoanele cu dizabilitati vor beneficia de abonamente gratuite la transport si in 2025!CTP a anuntat ca incepand cu data de 20.11.2024 se elibereaza abonamente pentru transportul public in comun, valabile pentru anul 2025, pentru urmatoarele categorii de calatori:Stramutati, refugiati, deportati si detinuti politici - beneficiaza de gratuitate la transportul in comun pe toate liniile in cadrul Asociatiei Metropolitane de Transport Public Cluj (municipiul Cluj-Napoca, comunele Apahida, Baciu, ... citește toată știrea