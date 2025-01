CTP Cluj anunta program special cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Ce linii de transport vor fi suplimentate

Compania de transport public Cluj-Napoca a anuntat ca mijloacele de transport in comun vor avea program special cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane.Astfel, in ziua de 24 Ianuarie, transportul public de calatori se va desfasura intre orele 6:00 - 23:00, conform programului de transport pentru zilele de Duminica.De asememenea, in dupa masa zilei de 24 Ianuarie 2025 vor fi ... citește toată știrea