CTP CLUJ: Doua linii de transport in comun, afectate de meciul CFR Cluj - Rapid Bucuresti

Reprezentantii CTP Cluj anunta ca liniile de transport in comun 37 si 38 vor fi afectate de restrictiile de circulatie impuse in cartierul Gruia, cu ocazia desfasurarii meciului CFR Cluj - Rapid.Meciul are loc sambata 23 noiembrie de la ora 21.30, ,,Dr. Constantin Radulescu" din Gruia.,,In ziua meciului vor fi afectate temporar de restrictiile de circulatie liniile de autobuze 37 si 38 in intervalul orar 20:00 - 23:30.", transmite CTP Cluj. ... citește toată știrea