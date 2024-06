CTP Cluj: Linii de transport in comun deviate in perioada Sports Festival. Ce trasee sunt afectate

Compania de Transport Public Cluj-Napoca anunta devierea temporara a mai multor linii de transport in comun, incepand de sambata, 15 iunie.Astfel, in intervalul 15.06.2024, de la orele 05:00 pana duminica 16.06.2024 la orele 13:00, traseul mijloacelor de transport va fi modificat dupa cum urmeaza:Tramvaiele vor fi inlocuite cu autobuze.Acestea vor circula pe linia 101A Str. Bucium - P-ta Garii pe traseu deviat in ambele sensuri:Tur: Bucium - str. Primaverii - str. Plopilor - Pod Garibaldi ... citește toată știrea