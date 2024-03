CTP Cluj: Program special de Pastele Catolic! Vezi cum circula mijloacele de transport in comun din Cluj-Napoca

Compania de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca a decis prelungirea programului de transport, in data de 30 martie, cu ocazia sarbatorilor Pascale Catolice.Astfel, cu ocazia Slujbei de Inviere, sambata, 30 martie , programul de circulatie al mijloacelor de transport in comun va fi prelungit in Municipiul Cluj-Napoca pana la orele 24:00, pe urmatoarele linii:Linii de autobuz: 9, ... citește toată știrea