CTP Cluj suplimenteaza autobuzele cu ocazia meciului de fotbal dintre ,,U" Cluj si Universitatea Craiova

Liniile de transport in comun vor avea program prelungit cu ocazia meciului dintre Universitatea Cluj si Universitatea Craiova.Astfel, in data de 22 septembrie 2024, pentru a permite spectatorilor sa se deplaseze de la Cluj Arena spre domiciliu dupa incheierea meciului de fotbal FC Universitatea Cluj - CS Universitatea Craiova, programul de transport public va fi prelungit in intervalul orar 23:15 - 00:00 pe:linia de autobuz 30 (Grigorescu -A. Vlaicu), liniile de troleibuze 6 (Bucium - A. ... citește toată știrea