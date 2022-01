Bursele scolare din Cluj-Napoca vor creste din al doilea semestru al anului scolar, dupa ce va fi votat bugetul orasului pe acest an in 15 februarie 2022.Aproape 7 mil. euro (33.544.000 lei) sunt prevazuti in bugetul anul 2022 pentru bursele elevilor clujeni. Fata de cuantumul minim al burselor stabilit prin Hotarare de Guvern, Primaria propune majorarea burselor pentru ... citeste toata stirea