Cu ce conditii a fost avizat de Primarie un proiect urbanistic pentru un bloc cu aproape 100 de apartamente si mai multe case cuplate, cu iesire in strada Buna Ziua

Un proiect urbanistic pentru construirea unui imobil mixt, comert si locuinte colective pe strada Buna Ziua, plus case cuplate si case individuale, toate pe un teren de peste 1,3 hectare, a fost pus in dezbatere publica de Primarie, inainte de a fi supus dezbaterii in Consiliul Local.Proiectul a fost avizat de arhitectul-sef al municipiului, cu conditia ca beneficiarul sa largeasca strada Buna Ziua cu un trotuar de 2,5 metri si sa faca o banda de decelerare. De asemenea, pentru imobilul mixt, ... citește toată știrea