Cu ce propuneri au venit proiectantii pentru un ansamblu din Borhanci, de langa viitorul hub educational al Primariei, ca sa obtina aviz favorabil

Un proiect de urbanizare pe strada Soporului Nord prin care se propune construirea a 11 locuinte unifamiliale a fost acceptat de arhitectul judetului la ultima sedinta de urbanism din 2021, dupa ce a fost amanat la o alta sedinta pe motiv ca nu aduce nimic comunitatii. De aceasta data, proiectantii au propus realizarea unui azil, ca functiune publica care lipseste in zona, avand in vedere ca proiectul este in apropierea hub-ului educational pe care Primaria l-a anuntat in Borhanci iar acesta ... citeste toata stirea