Tehnologii care decodeaza rolul dirijorului in spectacolul de opera, reprezentantii cu invitati din tara si strainatate sparg granitele clasicului si invita publicul la redescoperirea unor capodopere la festivalul Opera Aperta din aceasta luna. Piata Unirii, parcul Stefan cel Mare, sala mare a operei sunt spatiile ce vor gazdui, intre 22-25 iunie, cea de-a VII-a editie a festivalului.Festivalul se va deschide in 22 iunie, la ora 20:30, cu Innamorato di te, un concert in care baritonul Florin ... citeste toata stirea