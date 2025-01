Cu cine va tratati, Maestre? Dumnezeul noului an

Acum cativa ani am ajutat, pe baza de voluntariat, Casa Filip, din Cluj, un adapost unde vin bolnavi de cancer din toata tara. Am facut zeci de interviuri cu bolnavi aflati in stadii mai mult sau mai putin avansate de boala.Mi-o aduc si acum aminte dupa mai bine de 4 ani pe doamna Mirela, o femeie admirabila, asistenta medicala in sectia ATI de la spitalul din Campulung Moldovenesc. Sfatuita de un duhovnic si de cativa prieteni, doamna Mirela a preferat sa se roage si sa urmeze tratamente ... citește toată știrea