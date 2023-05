Cu ocazia centenarului nasterii artistului Egon Marc Lovith, nascut la Cluj si dus in lagar de concentrare in timpul razboiului, unde isi pierde mama si sora, Muzeul de Arta din Cluj-Napoca organizeaza o expozitie, vernisajul e programat diseara.Expozitia intitulata "Viata noua pe ruine" poate fi vizitata pana in 11 iunie, vernisajul e programat diseara la ora 18 la sediul muzeului din palatul Banffy din centrul Clujului. Curator este Szekely Sebestyen Gyorgy, istoric si critic de arta, ... citeste toata stirea