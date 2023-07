In Cluj-Napoca in 2010 erau inregistrate 42.672 persoane varstnice, adica 13,38% din populatia totala a municipiului. In 2020 numarul acestora ajungea la 55.914, adica 17,05% din totalul populatiei, iar in 2021 ajungea la aproape 60.000, mai exact 59.902, respectiv 18,25% din totalul populatiei municipiului, cu 17.230 mai multi fata de 2010, o crestere de peste 40%.Potrivit evidentelor Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, in 31 decembrie 2021 in judetul Cluj functionau 44 de camine ... citeste toata stirea