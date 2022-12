Culita Sterp a fost trimis in judecata dupa accidentul de luna trecuta de la Cluj

Manelistul Culita Sterp, care a fost implicat luna trecuta intr-un accident rutier in Piata Avram Iancu din Cluj-Napoca, a fost trimis in judecata, prima infatisare avand loc miercuri in camera preliminara de la Judecatoria Cluj-Napoca.Desi este cercetat sub control judiciar, manelistul risca sa primeasca o pedeapsa cu inchisoarea din partea magistratilor pentru savarsirea mai multor infractiuni rutiere, printre care conducere a unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice sau unor ... citeste toata stirea