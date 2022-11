Culita Sterp, retinut pentru 24 de ore dupa accidentul de la Cluj. Manelistul fugea de politie

Manelistul Culita Sterp a fost retinut pentru 24 de ore dupa accidentul de la Cluj, produs in timp ce fugea de politie.Politistii Biroului Rutier au dispus retinerea pentru 24 de ore a conducatorului auto in varsta de 30 de ani, din judetul Hunedoara, implicat in cursul noptii in accidentul rutier produs in centrul municipiului Cluj-Napoca.Cercetarile sunt continuate in cadrul dosarului penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa si parasirea locului ... citeste toata stirea