Culmea traficului la Cluj! Piste pentru biciclisti pe ambele sensuri, dar nu mai este loc pentru pietoni! Cum a putut parca un Mercedes

Pe strada General Eremia Grigorescu din Cluj-Napoca este ceva obisnuit ca masinile sa fie parcate cu ocuparea aproape in intregime a trotuarelor, iar pietonii trebuie sa se strecoare sau sa iasa pe carosabil ca sa le ocoleasca.Cum s-a ajuns la aceasta situatie? In urma cu ceva vreme, Primaria orasului a decis sa traseze piste de biciclete pe ambele sensuri ale strazii. Foarte bine, am spune cu totii, suntem un oras modern care incurajeaza solutii de mobilitate alternativa, miscarea in aer ... citește toată știrea