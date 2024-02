Cultura de cannabis intr-un sat din Cluj, cultivatorul ajunge in arest apoi la inchisoare, condamnat la 2 ani si 4 luni in detentie

Un clujean a fost condamnat la ani grei de inchisoare, in regim de detentie, dupa ce procurorii antidrog au descoperit ca, in curtea casei bunicilor, cultiva plante de cannabis.Sentinta a venit in urma cu cateva zile de la Tribunalul Cluj, doi ani si patru luni de inchisoare pentru trafic de droguri de risc in forma continuata. si alte sase luni de inchisoare pentru detinere de droguri de risc, fara drept, pentru consum propriu, contopite in doi ani si sase luni de inchisoare cu executare in ... citește toată știrea