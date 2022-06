Cum a ajuns propaganda pro-Kremlin sa promoveze genocidul in Ucraina

O analiza a EU vs Disinfo releva ca propaganda rusa impotriva ucrainenilor a ajuns la nivelul in care sa promoveze genocidul. Cele mai grave atrocitati comise in razboaie au fost precedate de o campanie care promova ura impotriva "dusmanului", arata raportorii. UE vs Disinfo, site-ul Comisiei europene care lupta impotriva dezinformarii institutiilor media pro-Kremlin, analizeaza propaganda ruseasca din perspectiva folosirii urii, in conditiile in care in 18 iunie sarbatorim Ziua internationala ... citeste toata stirea