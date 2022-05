Cum a ajuns Romania sa aiba cel mai mare pret la energie din Europa. In Suedia, de aproape patru ori mai ieftin

Romania inregistreaza cele mai mari preturi medii zilnice din Europa, in tranzactiile din piata, alaturi de Bulgaria. Luni, 16 mai, Romania platea in medie 239,76 euro pe MWh, in timp ce tari bogate precum Suedia si Norvegia platesc 71,43 euro pe MWh, respectiv 92,95. Preturile la energie continua sa creasca in Europa, iar cele mai afectate sunt tarile sarace precum Romania si Bulgaria. Profit.ro scrie ca cele doua tari au ajuns sa plateasca cele mai mari preturii medii zilnice dintre tarile ... citeste toata stirea