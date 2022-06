Cum a ajuns sapunul obiect de lux in Romania comunista. "Vreti sa cuceriti femeia? Folositi sapunul Cheia!"

Romanii s-au aflat, dupa intrarea in UE, la coada clasamentului in ceea ce priveste cantitatea de sapun folosita. O posibila explicatie are legatura cu epoca comunista, in care, la inceputul anilor 80, sapunul de calitate a inceput sa lipseasca de pe rafturile magazinelor. Romania s-a aflat pe ultimul loc din Uniunea Europeana la consumul de sapun, pasta de dinti sau hartie igienica, conform unui sondaj realizat de o companie de produse cosmetice in 2013.In ultimii ani, se pare ca lucrurile ... citeste toata stirea