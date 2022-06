Cum a ajuns un olandez din Ardeal sa se considere maghiar. "Aici, totul te duce cu gandul la Ungaria"

Un olandez s-a mutat in urma cu 10 ani in localitatea Sic din Cluj, in mijlocul Ardealului, iar de atunci a ajuns sa se considere maghiar. Michel van Langeveld s-a indragostit iremediabil de Sic, o comuna situata in partea de nord-est a judetului Cluj, la distanta de 60 de kilometri de Cluj-Napoca si 15 kilometri de Gherla. Ajuns prima data in Sic in urma cu 20 de ani, Michael s-a simtit atras de acest loc. Au mai trecut totusi alti 10 ani pana cand a decis, in 2011, sa se mute in Romania. Si a ... citeste toata stirea