Cum a avut loc accidentul de aseara, cu o ambulanta si un autobuz implicate, din centrul Clujului

Accidentul de aseara din centrul Clujului, cu un autobuz si o ambulanta implicata, a fost provocata de ciocnirea unei masini de livrare in ambulanta, care a intrat in intersectie pe rosu, in regim prioritar, arata datele preliminare.Astfel, din primele cercetari efectuate la fata locului, a reiesit ca o ambulanta, condusa de un barbat de 46 de ani, ar fi patruns in intersectie pe culoarea rosie a semaforului, deplasandu-se dinspre Bulevardul 21 Decembrie 1989 catre centrul orasului, in regim ... citește toată știrea