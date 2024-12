Cum a avut loc accidentul dintr-o comuna din Cluj in care au fost ranite patru persoane. Un sofer a comis o eroare grava

Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc in ziua de Craciun in localitatea Fundatura din judetul Cluj, in jurul orei 13:20.In urma evenimentului rutier, doua femei, un barbat si un minor de aproximativ 10 ani au avut nevoie de ingrijiri medicale, doua ambulante SMURD fiind solicitate la locul accidentului.Politia din Cluj a stabilit ca incidentul rutier a avut loc atunci cand un sofer, care circula din directia Cluj spre Gherla, ar fi efectuat un viraj la ... citește toată știrea