Cum a avut loc accidentul in urma caruia un copil a cazut de la etajul doi al unui bloc din Cluj-Napoca. O copertina i-a salvat viata micutului

Sambata, un copil de doi ani a cazut de la etajul doi al unui bloc situat pe strada Muresului din Cluj-Napoca.Micutul a fost transportat de urgenta la spital pentru ingrijiri medicale.Copilul s-ar fi urcat pe un scaun si ar fi deschis fereastra in timp ce se afla in camera alaturi de sora lui mai mare. Intr-o clipa de neatentie micutul s-ar fi dezechilibrat, moment in care a cazut. Mama acestuia se afla in bucatarie. Fiind surdo-muta, aceasta nu a realizat ce se ... citește toată știrea