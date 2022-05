Cum a fost prins de politie in Floresti romanul care a evadat din Austria. O femeie l-a prins in masina personala

Politistii din Cluj au reusit sa il captureze miercuri, 4 mai, pe romanul care a evadat din Austria. Acesta este originar din Sighetu Marmatiei si a fost prins dormind in masina unei femei din Floresti.In 4 mai, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Floresti, in baza unei sesizari, au depistat in comuna Floresti, un barbat, de 28 de ani, pe numele caruia au fost semnalate 3 mandate de arestare, unul emis de autoritatile romane si doua emise de autoritatile din Austria, respectiv Ungaria.In fapt, ... citeste toata stirea