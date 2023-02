Cum a fraierit Traian Onuc zeci de oameni cu apartamente din "blocurile fantoma" din Cluj-Napoca

Traian Onuc, pe numele lui anterior Traian Floarea Ianson (n.red. si-a schimbat numele in instanta pentru a putea actiona) a inselat zeci de oameni cu apartamente in blocuri fara autorizatie.Acesta, ajutat de alte doua persoane, pretindeau ca vand apartamente in blocuri de pe str. Miko Imre, care nu avea autorizatie si la care lucrarile au fost sistate, pentru ca se lucra ilegal.Ei bine, Onuc evita sa le spuna clientilor acest lucru si pretindea ca "va finaliza constructia apartamentelor si ... citeste toata stirea