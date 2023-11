Primarul Emil Boc a inaugurat numai cu viceprimarul o strada aproape de centrul Clujului, iar la final a spus "Va multumesc tuturor!".Scena suprarealista a avut loc pe strada Otetului, iar "platoul de filmare" a fost pregatit ca pe vremea lui Ceausescu sau a fostului premier Adrian Nastase, in vizitele in teritoriu, cand se maturau, spalau si trasau drumurile. Politistii Locali au fost surprinsi pe strada inca de dimineata, pentru a aranja lucrurile, in rest prin oras nu ii vezi deloc in ... citeste toata stirea