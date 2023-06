Mark, un tanar care provine dintr-o familie de germani cu radacini in Sibiu si Cluj, a vizitat Romania pentru a vedea locurile in care au trait stramosii sai. Spune ca i-au placut ambele orase, dar ca a ramas cu cateva semne de intrebare."M-au surprins mult preturile. Cum sa aveti asemenea preturi? Am fost intr-un restaurant la Cluj si de abia mi-au ajuns banii sa platesc la sfarsit. Asa ceva nici in Frankfurt si Berlin nu vezi, iar Frankfurt e centru financiar european", a spus el, dupa cum ... citeste toata stirea