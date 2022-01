Cum a reusit un clujean sa aduca Polul Nord la el in curte? Simplu! Si-a construit propriul iglu - VIDEO

Un barbat din localitatea Catcau, langa Dej, s-a folosit de zapada si frigul de la inceput de an pentru a construi un iglu in toata regula.Acesta a reusit sa puna pe picioare un iglu in toata regula chiar la el in curte folosindu-se de cele mai banale unelte, dar respectand "regulile eschimosilor" pentru a nu da gres.Virgil Manda este cel care a reusit sa ridice un iglu adevarat bazandu-se pe reguli elementare din arhitectura si constructie. Acesta este inginer peisagist, dar sustine ca pe ... citeste toata stirea