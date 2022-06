Cum a reusit un roman sa mearga gratis cu masina electrica pana in Grecia. "E la indemana oricui"

Un roman a gasit solutia ca sa ajunga in Grecia cheltuind mai putini bani decat pe un taxi in oras sau decat pe un abonament saptamanal pentru mijloacele de transport public. Vestea buna este ca oricine are o masina electrica poate sa faca acelasi lucru daca ii urmeaza sfaturile. Un roman a povestit pe retele de socializare cum a reusit sa mearga pana in Grecia si a platit doar 6 euro pe drum. Acest lucru a fost posibil pentru ca el are o masina electrica, iar pe drum a oprit si a incarcat ... citeste toata stirea