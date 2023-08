Celebra parasutista Smaranda Braescu, inmormantata in cimitirul central din Cluj, e cunoscuta pentru recordurile de saritura de la inaltime din vremea sa; intr-o serie de astfel de sarituri cu parasuta, Braescu a ajuns si la Cluj, intr-un eveniment in premiera dupa Marea Unire. "Am facut la Cluj o lansare pe care trebuia sa o fac cu orice pret, cu toate ca aveam un brat luxat", spunea dupa cativa ani parasutista. Ce a determinat-o pe sportiva sa riste saritura la Cluj, sa ajunga agatata o ora ... citeste toata stirea