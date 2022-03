Cum a schimbat razboiul din Ucraina viata unei cunoscute soprane: "Dintr-odata ramai fara adapost, fara rude, fara munca, fara patrie"

Sirenele din Odesa i-au ramas atat de tare intiparite in minte Annei Bondarenko incat in primele zile petrecute la Cluj orice zgomot mai puternic o facea sa tresara si sa se teama pentru viata ei. In Romania, sirenele nu mai suna, dar vestile crunte din Ucraina o fac sa lacrimeze de fiecare data cand se gandeste la tara ei. Solista a Operei Nationale si Baletului din Odesa, Anna Bondarenko a fugit din calea razboiului si, dupa un drum riscant, a ajuns in siguranta la Cluj-Napoca, la propunerea ... citeste toata stirea