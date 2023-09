Primarul Emil Boc a relatat cum a trait el scandalul cu cei doi activisti din Constanta, care au navalit peste el in birou pentru a-l intreba despre nerealizarile mandatelor de primar, dar in special de faptul ca miroase a gunoi in Cluj-Napoca."E pacat ca trebuie sa comentez asemenea lucruri, pentru ca nu am nimic de ascuns.Cum a fost filmul evenimentelor. Cand am ajuns la birou am vazut doi indivizi, relativ agitati, care voiau sa discute cu primarul si le-am spus sa stea sa pun rucsacul in ... citeste toata stirea