Cum arata autobuzele electrice articulate cumparate de Cluj! Primele trei au ajuns "acasa" - FOTO

Primele 3 autobuze electrice articulate din cele 18 autobuze SOLARIS Urbino au ajuns la Cluj, parte a primul lot de autobuze achizitionate cu fonduri europene care intra in circulatie din acest an.Urmeaza receptia cantitativa si calitativa, procedura de inmatriculare si procedurile specifice de testare, respectiv probe in trafic. Noile autobuze vor circula pe liniile strategice care fac legatura intre cartierele orasului si in zona metropolitana.Primaria Cluj-Napoca alaturi de Compania de ... citește toată știrea