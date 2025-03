Cum arata casa unor clujeni laudata de arhitectul sef al judetului. Ce o face atat de speciala, incat l-a impresionat pe arhitectul-sef: "Asa da!" FOTO

O locuinta din satul Caianu-Vama, judetul Cluj, a fost laudata astazi de arhitectul-sef al judetului pentru felul in care reuseste sa combine functionalitatea moderna cu respectul fata de traditia arhitecturala locala. Casa familiei Filimon a fost apreciata ca un exemplu de buna practica in arhitectura rurala, demonstrand ca se poate construi cu respect pentru identitatea locului.Arhitectul-sef al judetului Cluj Claudiu Salanta a declarat: "Un nou exemplu de arhitectura de calitate in mediul ... citește toată știrea