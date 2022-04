Cum arata cel mai nou si cel mai mare parc din Cluj-Napoca. A fost realizat cu o investitie europeana uriasa VIDEO

Cel mai noi parc din Cluj-Napoca are 21 de hectare si a fost inaugurat zilele trecute. Parcul "Padurea clujenilor" a costat 5 milioane de euro si este situatia la periferia orasului, in zona industriala Bulevardul Muncii. "Cu o suprafata de peste 21 ha, mai mare decat cea a Parcului Central "Simion Barnutiu", Padurea Clujenilor este cel mai nou parc al orasului. Situat pe Bulevardul Muncii, parcul este unul recreativ, un loc pentru petrecerea timpului liber in cadru natural", a explicat, vineri, ... citeste toata stirea