Cum arata Dacia Nova scoasa de la 17 metri adancime din lacul Somesul Cald, unde au murit doi barbati - VIDEO

Dacia Nova care a cazut in lacul Somesul Rece, de pe baraj, incident in care au murit doi barbati, a fost scoata cu o macara.Joi, 3 februarie, in jurul orei 16.00, o echipa de scafandri din cadrul Salvamont-Salvaspeo, in colaborare cu echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Cluj si reprezentanti ai companiei A24 Assistance, care au dat curs solicitarii de sprijin din partea Inspectoratului de Politie Judetean Cluj, au reusit extragerea autoturismului din Lacul Somesul Cald. ... citeste toata stirea